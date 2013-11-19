Приватизация «Почты России» возможна после 2018 года
19 ноября 2013, 08:33ОбществоЕвгения
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До конца 2013 года будет подготовлен и внесен в Госдуму проект закона об акционировании ФГУП «Почта России», сообщил руководитель Минкомсвязи Николай Никифоров.
По словам министра, приоритет будут отдавать дочерним структурам почтового оператора. Сама «Почта России», вероятнее всего, останется в собственности государства, отметил Никифоров. Однако приватизация компании станет возможна только после 2018 года.
Напомним, ранее председатель правительства РФ РФ Дмитрий Медведев заявил, что без реорганизации «Почта России» обречена на исчезновение.
Если мы не проведем серьезную реорганизацию «Почты России», то, по всей вероятности, через некоторое время система себя просто исчерпает и обречена на исчезновение. Надо заниматься существенной коренной трансформацией «Почты России отметил Медведев.
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