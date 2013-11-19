Приватизация «Почты России» возможна после 2018 года

По словам министра, приоритет будут отдавать дочерним структурам почтового оператора. Сама «Почта России», вероятнее всего, останется в собственности государства, отметил Никифоров. Однако приватизация компании станет возможна только после 2018 года.

Напомним, ранее председатель правительства РФ РФ Дмитрий Медведев заявил, что без реорганизации «Почта России» обречена на исчезновение.