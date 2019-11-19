Стихийная застройка Красногорска может привести к экокатастрофе

Еще совсем недавно Красногорск был тихим и зеленым населенным пунктом. Город являлся отличной альтернативой шумной Москве. Постоянный спрос на недвижимость в городе разогрел аппетиты строительных компаний. Застройщики начали строить здания без какого-либо внятного генплана, инфраструктуры, рабочих мест и парков.

Результаты независимой экологической экспертизы «Экостандарт» говорят, что уже в 2006 году Красногорск попал в первую десятку антирейтинга городов Подмосковья с самым грязным воздухом. Городские чиновники проблему решать не собираются. Они просто закрывают глаза на происходящее. Вместо того, чтобы сбавить обороты и немного подумать о комфорте населения, власти Красногорска продолжали застраивать его новыми однотипными высотками.

На данный момент население города составляет порядка 300 000 человек. При этом на каждую 1000 жителей приходится около 300 машин. Из-за переизбытка транспортных средств на дорогах Красногорска постоянно образуются крупные пробки. До метро на общественном транспорте добраться очень непросто. Человеку сначала нужно ехать на автобусе. Далее, чтобы не стоять все утро в заторе, гражданину приходится идти пешком около двух километров.

Глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина на сложившуюся ситуацию не реагирует. Эта чиновница раньше никогда не занималась городским хозяйством. Соответственно решать хозяйственные проблемы она не умеет, информируют «Новые известия».

Сегодня в планах у Хаймурзиной возведение нового жилого комплекса на 5000 человек с машинами. Все это нанесет очередной удар по экологии и усугубит ситуацию на дорогах города.

Строительством многоэтажек займется «Гранель». Это одна из крупнейших в московском регионе строительных компаний. Жители Красногорска ранее уже имели дело с данной фирмой. Именно «Гранель» намеревалась возвести в Красногорском районе ЖК на 1,2 миллиона квадратных метров и технопарк на 100 000 квадратных метров. Позже стало известно, что все обещания застройщика были пустышкой. Руководство «Гранеля» отложило строительство сославшись на неблагоприятные условия рынка.

На сегодняшний день население Красногорска уверено, что новый жилой комплекс превратится в очередной муравейник безо всякой инфраструктуры. Его жильцы будут задыхаться от выхлопных газов.

Самое неприятное здесь то, что следствием бесконтрольного строительства в Красногорске станет экологическая, санитарная и эпидемиологическая катастрофа в Москве. Не нужно забывать, что часть Красногорского района входит в первый и второй пояс санитарной охраны питьевого водозабора столицы России. Канализация от новых ЖК сливается в Москву-реку и ряд других московских речек.