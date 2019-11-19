Мэрия Нижнего Тагила не нашла подрядчика на обустройство мусорных площадок у школ
Сегодня, 18:03ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле конкурс на обустройство контейнерных площадок возле школ и детских садов признан несостоявшимся. Начальная цена контракта составляла более трёх миллионов рублей.
Сюжеты: Нижний Тагил
Победитель конкурса должен был определиться сегодня, 19 ноября. Однако единственную заявку от МУП «Тагилдорстрой» признали недействительной из-за нарушения требований конкурсной документации.
Напомним, в конце октября мэрия Нижнего Тагила разместила аукцион по поиску подрядчика для обустройства контейнерных площадок на территории муниципальных учреждений города. Согласно техзаданию, подрядчик должен организовать 49 площадок возле школ и детских садов.
В Нижнем Тагиле у школ и детских садов установят 148 мусорных контейнеров
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