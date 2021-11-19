Главврач стоматологии уволен без объяснения причин в Екатеринбурге

Когда Андрей Любимов приехал на рабочее место, то к нему в кабинет вошли двое представителей Минздрава и предъявили распоряжение о незамедлительном снятии с должности за подписью губернатора Свердловской области и министра здравоохранения Андрея Карлова, пишет Ура.ру.
По мнению руководителя поликлиники Андрея Любимова, причиной увольнения стали планы по объединению поликлиник № 1 и № 12 областной столицы. Сам главврач выступает против этого.
Напомним, что о планах по объединению поликлиник стало известно в июле этого года, когда в стоматологической поликлинике № 1 началась оптимизация, в рамках которой должны были сократить весь коллектив из ста пятидесяти сотрудников для того, чтобы переподчинить их поликлинике № 12. Коллективу удалось отстоять свое медицинское учреждение — работники писали прошения об отмене данной реформу губернатору Евгению Куйвашеву и полпреду президента в Уральском федеральном округе.