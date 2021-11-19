Подозреваемый в растлении ребенка депутат из Приморья уехал из суда на «скорой»

После того, как депутат Законодательного собрания Приморского края Артем Самсонов почувствовал себя плохо в ходе судебного заседания, где рассматривалось возбужденное в отношении него уголовное дело о растлении ребенка, его забрала «скорая».

Как сообщает 360tv.ru, подозреваемый в педофилии Артем Самсонов почувствовал себя нехорошо прямо в ходе судебного заседания, в связи с чем была вызвана «скорая». Которая и забрала его из зала суда, чтобы отвезти в медучреждение. Задержанный накануне депутат вину не признает, в связи с чем объявил голодовку. Что, возможно, и могло сказаться на его самочувствии. По уголовному делу он проходит как подозреваемый в действиях сексуального характера в отношении лица, которому нет 14 лет. Он обвиняется в показе 11-летнему ребенку «предмета интимного характера». Когда начались следственные действия, ему тоже вызывали «скорую» в связи с плохим самочувствием.

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