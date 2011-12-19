Концерн Magna Steyr примет участие в разработке компактной Infiniti
Компактный Infiniti гольф-класса, который должен будет конкурировать с BMW 1 Series и Audi A3, для японского производителя разработает канадско-европейская компания Magna Steyr. Кроме того, она же займется и производством этой модели, которое стартует в 2012 году на заводе Magna в Австрии.
Самый компактный Infiniti, который, как ожидается, станет базовой моделью марки, разработают с широким использованием технических решений компании Mercedes-Benz. В рамках соглашения о сотрудничестве для создания нового Infiniti у концерна Daimler будет позаимствована архитектура MFA, на которой основаны новые поколения А- и В-классов. О том, что разработку и производство будущей новинки доверят концерну Magna Steyr, сообщает агентство Automotive News. По информации агентства, концерн Daimler возьмет на себя обязанность поставлять на конвейер не только некоторые комплектующие, но и двигатели, четырех- и шестицилиндровые бензиновые и дизельные силовые агрегаты.
Производство новинки будет налажено на заводе Magna в австрийском Граце, причем, по предварительным оценкам, объем выпуска может достичь от 50 до 60 тысяч экземпляров. По ранним заявлениям босса концерна Renault-Nissan Карлоса Гона, к марту 2017 года бренд Infiniti должен увеличить свои продажи до полумиллиона экземпляров, и на компактную модель делаются серьезные ставки.
Высказываются предположения, что контракт с Magna Steyr – лишь первый шаг Infiniti в попытке организовать собственное производство в Европе, а соглашение с Mercedes-Benz позволит избежать внушительных расходов на самостоятельную разработку новой модели.