Концерн Magna Steyr примет участие в разработке компактной Infiniti

Самый компактный Infiniti, который, как ожидается, станет базовой моделью марки, разработают с широким использованием технических решений компании Mercedes-Benz. В рамках соглашения о сотрудничестве для создания нового Infiniti у концерна Daimler будет позаимствована архитектура MFA, на которой основаны новые поколения А- и В-классов. О том, что разработку и производство будущей новинки доверят концерну Magna Steyr, сообщает агентство Automotive News. По информации агентства, концерн Daimler возьмет на себя обязанность поставлять на конвейер не только некоторые комплектующие, но и двигатели, четырех- и шестицилиндровые бензиновые и дизельные силовые агрегаты.