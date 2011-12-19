«Мужики с Уралвагонзавода» митинг в Нижнем Тагиле разгонять не пришли

Несмотря на отсутствие на митинге добровольцев с УВЗ, о недавнем выступлении Игоря Холманских в интернете не забывают, и оно становится еще более популярным.

Игорь Рюрикович стал звездой интернета и еще долго будет отделываться от вопросов: «Это ты тот самый? А зачем ты это ляпнул? А кто больше любит Путина - ты или Кадыров? пишет в своем блоге Егор Бычков.

По словам Егора, на митинге присутствовали сотрудники завода, которым пришлось извиняться за красноречивого коллегу. Напомним, Игорь Холманских прославился недавним выступлением во время прямого эфира телепередачи «Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение» 15 декабря, когда предложил премьеру помощь в разгоне демонстрантов с митингов и акций протеста, проходящих в Москве. По его словам, полиция ведет себя пассивно и ей нужно помогать. На это предложение Путин ответил согласием. «Подъезжайте», - сказал премьер-министр.