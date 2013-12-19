Тагильские учителя – лучшие учителя! Два педагога получили Премии Губернатора (ФОТО)

В нынешнем году на конкурс было подано 350 заявок от педагогов всей области. И вчера 18 победителей в 6 номинациях получили награды из рук Председателя Правительства Свердловской области Дениса Паслера. К слову, конкурс на соискание премий Губернатора Свердловской области проводится уже четвертый год подряд в соответствии с указом главы региона.

Для победителей в каждой из шести номинаций, охватывающих все категории педработников, предусмотрена денежная премия в размере 270 тыс. рублей, за 2 и 3 места педагоги получают по 220 и 160 тыс. рублей соответственно.

В части улучшения условий жизни педагогов основной целью для региона является реализация мер по повышению заработной платы работников общего образования в соответствии с «майскими» указами президента РФ. Правительством области принята «дорожная карта» мероприятий по повышению эффективности образования, в соответствии с которой темп роста зарплаты педагогов общего, дополнительного и профессионального образования сохранится и в последующие годы. Так, в ближайшие три года на эти цели будет направлено почти 12 млрд рублей. отметил в своем выступлении Денис Паслер.

Итак, победителем в номинации «Педагогический работник организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» стал Давыдов Виктор Михайлович, воспитатель «Нижнетагильского специального (коррекционного) детского дома для детей с отклонениями в развитии № 2». Виктор Михайлович всегда активно участвует в жизни Дома, принимает участие в самых оригинальных конкурсах. Например, еще весной ребята под руководством своего воспитателя приняли участие в конкурсе для воспитанников детских домов Свердловской области «Заветная мечта-2013».

А в номинации «Педагогический работник общеобразовательной организации» первое место заняла Лариса Николаева Булыгина, учитель русского языка и литературы. Благодаря Ларисе Николаевне была разработана и реализована универсальная модель духовно-нравственного развития школьников в учебной коммуникации. Применение модели позволило обеспечить позитивную динамику учебных и внеучебных достижений учащихся, а также их личностный рост. Напомним, Лариса Николаевна также стала победителем премии «Человек Года-2013», проводимой компанией «Тагил Сити», в номинации «Образование».

Городской портал TagilCity.ru поздравляет наших педагогов с заслуженными наградами!

Фотографии с сайта Правительства Свердловской области