Ростовщик из Нижнего Тагила превращает долги десятков заемщиков в многотысячные суммы

По словам нескольких десятков тагильчан и жителей пригорода, Макаренко развернул целую схему, благодаря которой обогащается уже более 10 лет.

Заемщики Макаренко проживают во всех районах Нижнего Тагила – Дзержинский, Ленинский, Тагилстроевский, ГГМ, Лебяжка и другие. Также есть люди из пригорода – Черноисточинск, Новоасбест, Серебрянка, Петрокаменское. Как утверждают сами заемщики, всего их более 200 человек.

Мошенничество или излишняя доверчивость? Заемщиками у Макаренко чаще всего становятся жители Нижнего Тагила и пригорода предпенсионного возраста и пенсионного возраста.

Люди, которым срочно требуется некрупная сумма денег от 5 тысяч рублей, берут у него займ под 10% в месяц, оставляют расписку и в последствии выплачивают его по частям. Образец расписки составлен самим ростовщиком. Деньги переводят на счет Макаренко или отдают лично. В этом случае документально передача денег чаще всего нигде не фиксируется. Люди верят ему на слово.

Ко мне Макаренко на работу приходил каждый месяц, как по часам, рассказала тагильчанка Ольга М. редакции TagilCity.ru.

Я переводил долг по частям на банковскую карту,поделился житель Нижнего Тагила.

Когда долг выплачен полностью, ростовщик отдает расписку заемщику. Однако, как утверждают пострадавшие, Макаренко возвращает ксерокопию расписки, сделанную в высоком качестве, а оригинал оставляет у себя. Также в некоторых случаях расписки заемщикам он не возвращал вовсе, обещая сделать это позже. И опять же люди доверяли ему.

Он при мне расписку порвал. Уже потом я присмотрелась и увидела, что это хорошая копия, сообщила редакции TagilCity.ru тагильчанка.

Кормит завтраками, потом мол расписку отдам,рассказала другая пострадавшая.

Похожие пояснения заемщиков есть и в судебных документах (находятся в распоряжении редакции):

Она потребовала у Макаренко А.В. вернуть договор займа, на что Макаренко А.В. стал говорить, что договор у него дома, и ему некогда, пояснил, что порвет договор, что проблем не будет,говорится в решении суда Тагилстроевского района по иску Макаренко к Ольге Н.

Отдал долг и спи спокойно? Нет Через некоторое время – год или полтора – Макаренко подает в суд иск о том, что заемщик якобы не расплатился с ним, предъявляя, как доказательство, оригинал расписки о займе. При этом суммы исков превышают суммы займов в несколько раз. Туда входят основной долг, проценты за пользование чужими средствами и возмещение за уплату госпошлины. Например, долг у одной из жительниц Нижнего Тагила вырос со 160 до 700 тысяч рублей:

Я взяла у Макаренко в долг 160 тысяч рублей. Потом мне рассказали, кто он такой, и я испугалась – сразу отдала ему 100 тысяч наличными. Остальные 60 тысяч я переводила ему через «Связной». Потом, когда все выплатила, он при мне расписку порвал, но это, наверно, не оригинал был. А через некоторое время он иск в суд подал на целых 700 тысяч! Я ничего доказать не смогла – чеки о переводах не сохранила,поделилась жительница Вагонки Любовь Г.

Еще одну историю рассказала пострадавшая, которая была давно знакома с Макаренко:

В 2012 году Макаренко уговорил меня поехать с ним в Индию. Все оформление документов взял на себя, сказал, что это обойдется в 50 тысяч рублей. Я написала ему расписку, что обязуюсь вернуть ему эту сумму и вернула. В строке «проценты» он сказал, чтобы я ничего указывала. Я поверила ему, на тот момент были давно знакомы. А через некоторое время он подал на меня в суд, что я должна ему 250 тысяч рублей. Мне удалось снизить сумму до 180 тысяч. Сейчас по судебному приказу у меня эти деньги вычитают из зарплаты,сообщила редакции TagilCity.ru тагильчанка Зита К.

С жительницы Тагилстроевского района Ольги Н. Макаренко по судебному решению взыскал 32 тысячи рублей. Хотя, по утверждению женщины, за полтора года до этого она отдала займ вместе с процентами в полном объеме – 36 тысяч рублей, но на суде доказать это не смогла.

Доводы ответчика ... о том, что денежные средства по договору займа в размере 20 000 рублей, а так же проценты за пользование займом, она вернула истцу, необоснованны и ничем не подтверждены,аренко, по словам пострадавших, чаще всего приходят его доверенные лица,говорится в тексте судебного решения.

Также суд не признал и показания свидетелей, которые присутствовали при передаче денег:

К показаниям свидетелей <ФИО1> и <ФИО2> суд относится критически, поскольку <ФИО1> проживает с Ольгой Н., а свидетель <ФИО2> является дочерью ответчика, в связи с чем, данные лица заинтересованы в исходе дела.

Суд Пригородного района вынес решение в пользу Макаренко взыскать с Галины Б. 36 тысяч рублей, при том, что сумма займы была 3 700 рублей.

Взыскать с ... в пользу Макаренко Александра Вячеславовича сумму долга по договору займа в размере 3700 рублей, проценты по договору займа в размере 13690 рублей, неустойку за просрочку исполнения обязательства в размере 17390 рублей и расходы по оплате государственной пошлины в размере 1243 рубля 40 копеек, всего взыскать 36023 (тридцать шесть тысяч двадцать три) рубля 40 копеек.

На судебные процессы вместо Макаренко чаще всего приходят его доверенные лица.

Он меняет их каждые два-три месяца,поделился тагильчанин.

Также Макаренко подает судебные иски и на поручителей заемщиков, требуя с них уплаты долга в равных долях.

Я поручителем была у знакомой, и Макаренко на меня тоже иск подал, на 50 тысяч рублей, рассказала жительница пригорода.

«Будешь платить, пока не сдохнешь» У многих заемщиков история одним иском не заканчивается. После его погашения Макаренко подает следующий, при чем на тот же самый займ, только сумма может быть выше предыдущего иска.

Занимала 5 тысяч рублей. Расплатилась с процентами. Расписку Макаренко не отдал. Через два года подал иск на 60 тысяч рублей. У меня эти деньги из зарплаты выщелкивают. Но сейчас он еще один иск на меня подал, правда не знаю на какую сумму, рассказала тагильчанка.

Еще одна заемщица выплачивает деньги по двум искам: первый после займа у Макаренко в 30 тысяч рублей превратился в 60 тысяч рублей, второй – как поручитель, 172 тысячи рублей. Также Макаренко подал на нее еще один иск – на 82 тысячи рублей, требуя выплатить проценты.

Документы имеются в распоряжении редакции TagilCity.ru.

С некоторых заемщиков Макаренко берет залог в виде, например, электронной техники, как гарантию выплаты долга. Ирина С. рассказала:

Я ему в залог ноутбук оставила. Макаренко мне никакой бумаги не оставил, что на время его забирает.

По словам пострадавших, Макаренко не пытается скрыться от них, а нередко открыто издевается.

В лицо мне смеется, говорит: «До конца жизни со мной не расплатишься»,сообщила Любовь Г.

Заявляет моей маме: «Будешь платить, пока не сдохнешь»,рассказала жительница Лебяжки Ольга М.

Все заемщики имеют официальный доход – зарплату или пенсию, с которых по судебному приказу вычитают деньги в пользу Макаренко.

Теперь по судебному приказу от приставов из пенсии у меня вычитают. Я болею, но пришлось на тяжелую работу устраиваться, чтоб все выплатить,рассказала Любовь Г.

Отстоять правоту удается единицам Некоторым заемщикам удается снизить сумму исков за счет того, что чеки о переводах сохранились.

Я занимал у Макаренко 10 тысяч рублей. Выплаты переводил ему на банковскую карту, все чеки сохранил, но расписку после погашения долга не забрал. Через время Макаренко подал иск на 70 тысяч рублей. Когда пришел судебный приказ, я принес все чеки приставам. Однако Макаренко утверждал, что банковский счет не его. Я обратился к адвокату и смог доказать, что все заплатил, но через некоторое время Макаренко снова подал на меня иск, уже на 100 тысяч рублей, рассказал редакции TagilCity.ru тагильчанин Илья А.

У меня юрист хороший, мне удается существенно снижать суммы по судебным искам от Макаренко,сообщила жительница Нижнего Тагила.

Однако чаще всего людям не удается доказать, что займ погашен, и они через судебных приставов вновь выплачивают Макаренко долг.

Поиск правды Многие из заемщиков Макаренко находятся в отчаянии и всеми путями пытаются добиться правды. По их мнению, схема ростовщика является мошеннической, и он должен понести наказание за свои действия.

В Нижнем Тагиле есть две инициативные группы по 60 человек (список одной из них есть в распоряжении редакции TagilCity.ru).

Активисты групп документы не предоставили, но заявляют, что обращались в инстанции различного уровня – полиция, нижнетагильскую и областную прокуратуры, а также обращение было к уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой. Однако результатов, по их словам, это не дало.

Некоторые местные СМИ, по словам пострадавших, не захотели заниматься их историей.

Я разговаривала с журналистом из АН «Между строк». Он меня немного поспрашивал, но на этом все и закончилось. Никакого материала они не сделали,поделилась Ольга М.

Влиятельный адвокат и родственники в прокуратуре? Так почему же заемщики, желая найти свою правду, натыкаются на глухие стены? В беседе с редакцией TagilCity.ru несколько человек высказали мнение по этому поводу.

У Макаренко брат и жена брата работают в прокуратуре. Конечно, они его покрывают, поэтому нам никуда не пробиться,считает жительница ГГМ Елена Н.

В прокуратуре Ленинского района Нижнего Тагила, действительно, есть сотрудница с фамилией Макаренко. Она занимает должность старшего помощника прокурора. Однако неизвестно, является ли она женой брата Макаренко или просто однофамилицей.

Один из пострадавших Илья А. считает, что у Макаренко есть сильный адвокат:

Адвокат у Макаренко есть влиятельный. Он его и покрывает.

По мнению Ирины С., у него есть связи в городской думе:

Консультирует его депутат Раудштейн.

Тут целая преступная схема. Все деньги имеют – и налоговая, и полиция, и прокуратура,поделилась мнением Елена Н.

Также Ирина С. в беседе с редакцией упомянула про возможные угрозы:

Мы хотели юриста нанять. Он сначала согласился, потом через время отказался, сказал: «Нет, ребята, я с вами работать не буду, я жить хочу». Видимо, ему угрожали.