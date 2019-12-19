Чистили овощи и штурмовали дзот: в Нижнем Тагиле прошла военная игра для школьников
В Нижнем Тагиле на ГГМ прошла военно-спортивная тактическая игра, в которой приняли участие 14 команд из учеников 9-11 классов, студентов средне-специальных учебных заведений и бойцов патриотических клубов, сообщается на официальном сайте города.
Ребятам необходимо было преодолеть семь этапов, которые включали в себя практические задания по выживанию в условиях природы, военно-спортивные навыки, а также умение быстро принимать решение и работать в команде.
На первом этапе участники разжигали костер и чистили овощи. Далее ребята проходили препятствие в виде траншеи с имитацией минометного огня. Затем им предстояло подавить огневую точку и штурмовать дзот. Следующим этапом стала полоса препятствий, в том числе веревочный комплекс, и «тарзанка».
Кроме того, ребята демонстрировали умение стрелять из пневматической винтовки, а на последнем этапе показали как надо действовать в зоне химического поражения.
На финише участников ждал полевой обед и сладости к чаю. Награждение победителей пройдет после подведения итогов соревнований.