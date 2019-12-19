Чистили овощи и штурмовали дзот: в Нижнем Тагиле прошла военная игра для школьников

Ребятам необходимо было преодолеть семь этапов, которые включали в себя практические задания по выживанию в условиях природы, военно-спортивные навыки, а также умение быстро принимать решение и работать в команде.

На первом этапе участники разжигали костер и чистили овощи. Далее ребята проходили препятствие в виде траншеи с имитацией минометного огня. Затем им предстояло подавить огневую точку и штурмовать дзот. Следующим этапом стала полоса препятствий, в том числе веревочный комплекс, и «тарзанка».

Кроме того, ребята демонстрировали умение стрелять из пневматической винтовки, а на последнем этапе показали как надо действовать в зоне химического поражения.