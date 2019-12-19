ГИБДД просит тагильчан сообщать об опасных горках

Мероприятие «Горка» проводится Госавтоинспекцией со 2 декабря 2019 года по 1 марта 2020 года с целью предупредить ДТП с участием детей.

Ежедневно сотрудники ГИБДД совместно с полицией и коммунальными службами обследуют дороги на предмет наличия опасных горок, выходящих на проезжую часть. После выявления горки ликвидируются.