ГИБДД просит тагильчан сообщать об опасных горках
Сегодня, 18:51ОбществоФото: Отдел пропаганды ГИБДД
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
ГИБДД Нижнего Тагила просит жителей города информировать об опасных горках, наледях и скатах, выходящих на проезжую часть, сообщает Отдел пропаганды.
Сюжеты: Нижний Тагил
Мероприятие «Горка» проводится Госавтоинспекцией со 2 декабря 2019 года по 1 марта 2020 года с целью предупредить ДТП с участием детей.
Ежедневно сотрудники ГИБДД совместно с полицией и коммунальными службами обследуют дороги на предмет наличия опасных горок, выходящих на проезжую часть. После выявления горки ликвидируются.
В случае обнаружения таких мест, тагильчан просят сообщить об этом в ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону: 97-65-61, 47-70-01, либо на электронную почту gibddnt@mail.ru.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей