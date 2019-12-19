В новогодние праздники все службы Нижнего Тагила будут работать в усиленном режиме

По информации правоохранительных органов, с 30 декабря по 8 января в Нижнем Тагиле запланировано более 200 праздничных мероприятий. Под контроль силовиков будут взяты здания учреждений культуры, новогодние городки и спортивные объекты.

Сотрудники противопожарной службы работают в усиленном режиме с 12 декабря. Они проводят инструктажи и внеплановые проверки на объектах массового пребывания людей. Особое внимание уделяется наличию и исправности систем противопожарной защиты, водоснабжения, первичных средств пожаротушения и состоянию эвакуационных путей.

Прошу отнестись предельно серьезно ко всем, без исключения, профилактическим мероприятиям по обеспечению безопасности населения города. Каждый год в преддверии праздников мы выполняем одну и ту же работу, но внимание притупляться не должно. На нас лежит огромная ответственность — обеспечить праздничную атмосферу и безопасность, чтобы ничего не омрачало жителям Новый год и Рождество,отметил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.