В Свердловской области 22 декабря будет работать «горячая линия», позвонив на которую жители региона смогут узнать об имеющихся задолженностях.

Она будет работать в рамках Всероссийской информационной акции «Узнай о своих долгах», сообщает пресс-служба ГУФССП России. Граждане смогут не только узнать об имеющейся задолженности, но и оплатить ее онлайн. Для того, чтобы связаться с операторами нужно набрать номер телефона 8 (343) 362 27 90. Также граждан проконсультируют, как можно записаться на личный прием к судебному приставу, оставить обращение в интернет-приемной и как работают сервисы. Звонки линия будет принимать с 09.00 до 18.00.

