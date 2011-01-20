Более 2-х тысяч жителей Нижнего Тагила совершили вчера крещенское купание

1675 отважных тагильчан переодевались в тёплых раздевалках клуба. И почти 500 человек – в холодном шатре на льду Нижнетагильского пруда. Как отметили в клубе моржей, не смотря на более холодную погоду, купавшихся было не меньше, чем в прошлом году. Сами же участники крещенского ритуала отмечали, что прошлой зимой погружаться в ледяную воду было комфортнее. Среди тагильчан, искупавшихся на Крещение в проруби, были и чиновники администрации. Как сообщили корреспонденту Радио «Маяк - Нижний Тагил» в пресс-службе муниципалитета, руководитель аппарата администрации Валерий Суров и глава Тагилстроевского района Геннадий Демьянов.