Более 2-х тысяч жителей Нижнего Тагила совершили вчера крещенское купание
20 января 2011, 17:36ОбществоАнка
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Более 2-х тысяч тагильчан совершили вчера крещенское купание. Причём, это только те, кто окунался в прорубь рядом с нижнетагильским клубом моржей.
1675 отважных тагильчан переодевались в тёплых раздевалках клуба. И почти 500 человек – в холодном шатре на льду Нижнетагильского пруда. Как отметили в клубе моржей, не смотря на более холодную погоду, купавшихся было не меньше, чем в прошлом году. Сами же участники крещенского ритуала отмечали, что прошлой зимой погружаться в ледяную воду было комфортнее. Среди тагильчан, искупавшихся на Крещение в проруби, были и чиновники администрации. Как сообщили корреспонденту Радио «Маяк - Нижний Тагил» в пресс-службе муниципалитета, руководитель аппарата администрации Валерий Суров и глава Тагилстроевского района Геннадий Демьянов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей