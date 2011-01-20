Ремонт и содержание дорог обсуждали депутаты в Нижнем Тагиле

На сегодня проведен аукцион и заключены договоры с подрядными организациями на оказание таких услуг. В частности, 12 миллионов рублей будут направлены на обслуживание транспортной сети Тагилстроевского района, микрорайонов Северный и Рудник III Интернационала. 28 миллионов получит Дзержинский район. 62 миллиона рублей выделено центральной части города, ГГМ, Малой и Новой Кушвам, Верхней и Нижней Черемшанкам, Вые и Красному Камню. 42 миллиона потратят в этом году на содержание дорог Евстюнихи, Кирпичного и Старателя. В перечень работ входит круглогодичное содержание дорог. Зимой должна проводиться очистка и подсыпка дорог, вывоз снега, расчистка въездов во дворы. По мнению депутатов комиссии, уборка снега на междворовых и внутриквартальных дорогах должна осуществляться также муниципалитетом. Депутаты решили сделать запрос Главе города о разграничении зон ответственности между городскими службами и управляющими компаниями по содержанию территорий.