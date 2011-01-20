В 2010 году в регионе Нижнего Тагила СвЖД погружено более 35,5 миллионов тонн грузов

Среднесуточная погрузка выросла почти до 98 тысяч тонн. Наиболее заметно в прошлом году выросла погрузка основных для Нижнетагильского региона СвЖД грузов – железной и цветной руды, черных металлов, флюсов. Это связано со стабилизацией работы предприятий горно-металлургического комплекса.