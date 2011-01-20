В 2010 году в регионе Нижнего Тагила СвЖД погружено более 35,5 миллионов тонн грузов
20 января 2011, 17:29ОбществоАнка
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В 2010 году в Нижнетагильском регионе СвЖД погружено более 35,5 миллионов тонн грузов, что почти на 3,5% превышает показатели предыдущего года.
Среднесуточная погрузка выросла почти до 98 тысяч тонн. Наиболее заметно в прошлом году выросла погрузка основных для Нижнетагильского региона СвЖД грузов – железной и цветной руды, черных металлов, флюсов. Это связано со стабилизацией работы предприятий горно-металлургического комплекса.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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