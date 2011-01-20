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В 2010 году в регионе Нижнего Тагила СвЖД погружено более 35,5 миллионов тонн грузов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В 2010 году в регионе Нижнего Тагила СвЖД погружено более 35,5 миллионов тонн грузов

20 января 2011, 17:29ОбществоАнка
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