В Интернет-банке Банка24.ру появилась «социальная сеть» для клиентов

«К примеру, ваше ТСЖ изменило реквизиты, ивы знаете, что множество ваших соседей оплачивает квартиру через Интернет-банк Банка24.ру, - объясняет Алексей Виноградов , начальник отдела систем дистанционного обслуживания Банка24.ру, - раньше, чтобы оплатить эти счета, вам нужно было создавать новый шаблон и вручную «забивать» все реквизиты, то теперь можно воспользоваться уже готовым шаблоном другого клиента, который уже успел заплатить за услуги ТСЖ – и сэкономить массу времени. Вот что такое Интернет-банк 2.0».

«Напомним, что платежи через Интернет-банк Банка24.ру принимают большое количество сотовых операторов, операторов стационарной связи и кабельного телевидения, провайдеров, управляющих компаний, ТСЖ и сотен других компаний по всей России. В Интернет-банк интегрирован сервис Хэнди Банк, что в сочетании с новыми возможностями по созданию собственных шаблонов клиентами банка повышаетвероятность найти готовый шаблон с реквизитами нужной вам фирмы практически до 100%», - заявляет Алексей Виноградов.