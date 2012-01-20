Школьники подключились к акции ГИБДД «Опасная горка»

Школа № 8 на Пихтовых горах стоит на возвышении. Зимой дорожка кпешеходному переходу превращается в настоящую горку, опасность которойзаключается в том, что выходит она на проезжую часть.

В этом году зима выдалась малоснежная, и дорожка сейчас представляетлишь потенциальную опасность, рассказала TagilCity.ru инспекторотделения пропаганды ГИБДД Валентина Репина. Несмотря на это, сотрудники дорожной полиции и школьники провели совместную акцию, обращая внимание прохожих иводителей на данный участок дороги.

Участники акции объясняли взрослым, как правильно построить безопаснуюгорку и просили жителей микрорайона сообщать о горках, выходящих напроезжую часть, рассказали в отделении пропаганды ГИБДД.

Напомним, сообщения об опасных горках и наледях принимают в ГИБДД в дежурной части(25-00-44) и в отделении дорожной инспекции ОГИБДД (97-65-71).