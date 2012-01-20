В Краснотурьинске заключенному пытались передать торт с начинкой из СИМ-карт
Слоеный торт и маргарин, которые были начинены телефонными сим-картами и дрожжами, сотрудники ГУФСИН обнаружили в передаче для осужденного исправительной колонии №3.
Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области, 18 января в 14.00 в помещении комнаты ожидания, приема и досмотра передач младший инспектор отдела безопасности ИК-3 (Краснотурьинск, строгий режим) при досмотре передачи от Александры Б. обнаружил и изъял шесть телефонных сим-карт. Посылка предназначалась осужденному Сергею С.
Женщина выбрала довольно необычный способ транспортировки - изъятые сим-карты были спрятаны в торте «Наполеон». Кроме этого, у Александры обнаружили еще шесть телефонных сим-карт и 60 граммов дрожжей, спрятанных в бруске маргарина.
Благодаря бдительности сотрудников учреждения, ни хитрая начинка, ни сладкий подарок, ни дрожжи так и не добрались до адресата. На месте происшествия был составлен протокол об административном правонарушении по ст.19.12 КоАП РФ, которая влечет наложение административного штрафа с конфискацией запрещенных предметов, веществ или продуктов питания. Материалы направлены в мировой суд Краснотурьинска.