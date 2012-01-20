В Краснотурьинске заключенному пытались передать торт с начинкой из СИМ-карт

Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области, 18 января в 14.00 в помещении комнаты ожидания, приема и досмотра передач младший инспектор отдела безопасности ИК-3 (Краснотурьинск, строгий режим) при досмотре передачи от Александры Б. обнаружил и изъял шесть телефонных сим-карт. Посылка предназначалась осужденному Сергею С.

Женщина выбрала довольно необычный способ транспортировки - изъятые сим-карты были спрятаны в торте «Наполеон». Кроме этого, у Александры обнаружили еще шесть телефонных сим-карт и 60 граммов дрожжей, спрятанных в бруске маргарина.