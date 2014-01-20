Автомобили исчезнут из Гамбурга через двадцать лет
20 января 2014, 09:56ОбществоРОман БОТов
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Правительство города Гамбург объявило о том, что к 2034 году езда на автомобиле во всей центральной части города будет запрещена. Гамбург – второй по величине город в Германии – находится на ранней стадии большого проекта Grune Netz (Зелёная Сеть), суть которого сводится к тому, чтобы превратить более 40% городской территории (почти 7000 гектаров) в лесопарковую зону. Основная цель этого мероприятия – забота об окружающей среде и борьба с глобальным потеплением.
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