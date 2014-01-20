Начинаем новый год весело!
Новогодние праздники позади, но абонентам компании МОТИВ не стоит печалиться! Ведь они совершенно бесплатно могут получить билеты на ¼ финала КВН «Новая версия – Эпизод 4».
Фестиваль КВН «Новая версия» является одним из самых популярных в Нижнем Тагиле.
Традиционно в нем участвуют команды учебных заведений и предприятий области. Компания МОТИВ является давним другом фестиваля КВН «Новая версия», а также учредителем специальной номинации «Сильнее правил».
Любой абонент компании МОТИВ сможет посмеяться от души и увидеть захватывающую борьбу команд за главный приз. Для получения билета в мир юмора и шуток вам необходимо с 18 по 24 января совершить любую операцию в офисе продаж и обслуживания МОТИВ на ул. Пархоменко, 119. Пополните баланс на любую сумму, подключитесь к сети или купите мобильный аксессуар - и билет на КВН ваш!
Ждем всех счастливых обладателей билетов на фестивале КВН, который состоится 24 января в 18.00 в Городском Дворце Молодежи.
Следите за акциями МОТИВа и будьте всегда на позитиве!