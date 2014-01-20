Начинаем новый год весело!

Любой абонент компании МОТИВ сможет посмеяться от души и увидеть захватывающую борьбу команд за главный приз. Для получения билета в мир юмора и шуток вам необходимо с 18 по 24 января совершить любую операцию в офисе продаж и обслуживания МОТИВ на ул. Пархоменко, 119. Пополните баланс на любую сумму, подключитесь к сети или купите мобильный аксессуар - и билет на КВН ваш!