Житель Серова ограбил знакомую на 81 тыс. рублей после пьяных посиделок
Встреча двух знакомых в Серове закончилась уголовным разбирательством. Мужчина после пьяных посиделок обокрал знакомую на 81 тыс. рублей и скрылся из города.
28 октября 2018 года подозреваемый пришёл в гости к давней знакомой. Они решили отметить встречу, и во время застолья женщина рассказала, что у неё есть кредитная карта с суммой 85 тыс. рублей. Деньги она собиралась потратить на покупку автомобиля. Снимать средства знакомые отправились вместе, а на обратном пути купили ещё алкоголя и сняли номер в гостинице. Утром 29 октября женщина проснулась одна, знакомого в номере не было, также как и 81 тыс. рублей. Пострадавшая обратилась в полицию.
Подозреваемого разыскивали на протяжении месяца. В декабре он был задержан серовскими сыщиками в Краснотурьинске. До этого он побывал в Нижней Туре, где тратил украденные деньги. Против мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, материалы которого направлены в суд для рассмотрения по существу. Задержанному грозит до 5 лет лишения свободы, в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.
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