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Житель Серова ограбил знакомую на 81 тыс. рублей после пьяных посиделок
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель Серова ограбил знакомую на 81 тыс. рублей после пьяных посиделок

Сегодня, 12:17ОбществоФото: 66.мвд.рф
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