Житель Серова ограбил знакомую на 81 тыс. рублей после пьяных посиделок

28 октября 2018 года подозреваемый пришёл в гости к давней знакомой. Они решили отметить встречу, и во время застолья женщина рассказала, что у неё есть кредитная карта с суммой 85 тыс. рублей. Деньги она собиралась потратить на покупку автомобиля. Снимать средства знакомые отправились вместе, а на обратном пути купили ещё алкоголя и сняли номер в гостинице. Утром 29 октября женщина проснулась одна, знакомого в номере не было, также как и 81 тыс. рублей. Пострадавшая обратилась в полицию.