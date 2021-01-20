Дегтярев провел прием жителей Хабаровского края онлайн

Михаил Дегтярев часто проводит подобные встречи с местными жителями. Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в последние месяцы беседы идут в формате онлайн. В наши дни отдельные проблемы, которые были подняты на прошлых встречах, уже решили. В частности, ребенка жительницы Хабаровска, пожаловавшейся на невозможность устроить свое чадо в детсад, определили в садик по месту жительства, а хабаровчанин-сирота получил квартиру.