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Мэр пригласила тагильчан вместе определить, какие дороги этой весной будут нуждаться в срочном ямочном ремонте
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мэр пригласила тагильчан вместе определить, какие дороги этой весной будут нуждаться в срочном ямочном ремонте

20 февраля 2012, 08:25ОбществоОльга
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