Мэр пригласила тагильчан вместе определить, какие дороги этой весной будут нуждаться в срочном ямочном ремонте

В этом году, по словам Валентины Исаевой, есть возможность начать ямочные ремонты раньше.

Кстати,объезды и ревизия дорог начнутся уже в конце марта. Их итогом станетсписок улиц, нуждающихся в ремонте, и перечень работ, которые нужносделать, рассказал председатель комитета по городскому хозяйству НижнегоТагила Анатолий Чусовитин. Причём на то, что снега в этом году мало, азначит, талые воды пощадят асфальт, в муниципалитете не надеются.

Какожидается, на более основательное приведение в порядок городских дорог вэтом году из регионального бюджета Нижний Тагил получит 41 миллионрублей. По данным Валентины Исаевой, уже известно, на каких городскихмагистралях нынешним летомпоменяют покрытие. Это улица Садоводов отФестивальной до Монтажников, участок автодороги по улице Кушвинская отКулибина до Заводской, улица Фрунзе от Черных до Космонавтов, частьдороги по Фестивальной от Кулибина до Восточного шоссе, и участокпроспекта Вагоностроителей от Окунева до «России» и улица Ильича.

Крометого, в этом году завершится ремонт дорог на так называемые «100миллионов губернатора». В прошлом году ремонты начались, а в этом сезонена оставшиеся 68 миллионов будут до конца отремонтированы проспектВагоностроителей – от Зари до «России», часть проспекта Мира иОктябрьский проспект.