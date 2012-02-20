Мэр пригласила тагильчан вместе определить, какие дороги этой весной будут нуждаться в срочном ямочном ремонте
Мэр пригласила тагильчан вместе определить, какие дороги этой весной будут нуждаться в срочном ямочном ремонте. В частности, Валентина Исаева позвала поучаствовать в этом активистов организации «Тагил без ям».
В этом году, по словам Валентины Исаевой, есть возможность начать ямочные ремонты раньше.
Кстати,объезды и ревизия дорог начнутся уже в конце марта. Их итогом станетсписок улиц, нуждающихся в ремонте, и перечень работ, которые нужносделать, рассказал председатель комитета по городскому хозяйству НижнегоТагила Анатолий Чусовитин. Причём на то, что снега в этом году мало, азначит, талые воды пощадят асфальт, в муниципалитете не надеются.
Какожидается, на более основательное приведение в порядок городских дорог вэтом году из регионального бюджета Нижний Тагил получит 41 миллионрублей. По данным Валентины Исаевой, уже известно, на каких городскихмагистралях нынешним летомпоменяют покрытие. Это улица Садоводов отФестивальной до Монтажников, участок автодороги по улице Кушвинская отКулибина до Заводской, улица Фрунзе от Черных до Космонавтов, частьдороги по Фестивальной от Кулибина до Восточного шоссе, и участокпроспекта Вагоностроителей от Окунева до «России» и улица Ильича.
Крометого, в этом году завершится ремонт дорог на так называемые «100миллионов губернатора». В прошлом году ремонты начались, а в этом сезонена оставшиеся 68 миллионов будут до конца отремонтированы проспектВагоностроителей – от Зари до «России», часть проспекта Мира иОктябрьский проспект.
И впервые за многие годы в 2012-м изобластного бюджета Нижнему Тагилу выделены деньги на ремонт въездов водворы. Они ранее не попадали ни под программы ремонта дорог, ни под«1000 дворов». Город получит на ремонт дворовых въездов 44 миллионарублей.