Поправки к законам об ОСАГО и техосмотре отозвали

«То, что контроль за техосмотром передан страховым компаниям, - это не ошибка», - пояснил источник в аппарате правительства. Страховой рынок отладить легче, нежели схемы, существовавшие в МВД. Теперь, когда закон заработал, необходимо проверять на эффективность и коррупционность новую систему техосмотра, а не возвращать ГИБДД прежние полномочия в области проверки наличия талонов ТО у водителей.