Поправки к законам об ОСАГО и техосмотре отозвали
20 февраля 2012, 08:19ОбществоРОман БОТов
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Депутаты от «Единой России» отозвали поправки к законам об ОСАГО и техосмотре, в соответствии с которыми полиция получила бы право штрафовать граждан за отсутствие талона ТО, а страховые компании могли бы выдавать полис владельцу автомобиля с талоном со сроком действия не менее полугода. Как уточнил Владислав Резник, один из авторов поправок, документ отозван «для уточнения текста». Однако в правительстве не поддерживают и сами изменения, которые подразумевают данные поправки.
«То, что контроль за техосмотром передан страховым компаниям, - это не ошибка», - пояснил источник в аппарате правительства. Страховой рынок отладить легче, нежели схемы, существовавшие в МВД. Теперь, когда закон заработал, необходимо проверять на эффективность и коррупционность новую систему техосмотра, а не возвращать ГИБДД прежние полномочия в области проверки наличия талонов ТО у водителей.
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