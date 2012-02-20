Стало известно, какие школы Нижнего Тагила пользуются большей популярностью
С прошлого года на все школы Нижнего Тагила, в том числе на лицеи и гимназии, распространяется правило: в них поступают дети, живущие в близлежащих домах. Эти правила должны соблюдаться в обязательном порядке с 2012 года из-за внесений конкретных изменений в законодательство об образовании.
При этом, несмотря на нововведение, многие родители хотят, чтобы их ребята поступили не в ту школу, к которой относится их дом. В некоторые школы хотят попасть гораздо больше первоклассников, чем учебное заведение может принять. К этой категории относятся лицеи и гимназии Нижнего Тагила, а также школы со специализированным уклоном. Также, как отмечает главный специалист по защите прав детей на образование Марина Тармасинова, популярны также школы с определенной репутацией, поддерживающие славные традиции. Это школа № 32, 5, 75/42, 61, 91, 9, 44, 64 и некоторые другие.
Дети, которые не относятся к этой школе территориально, могут попасть в нее, если родители будут «порасторопнее» остальных желающих.
Допустим, на вверенной школе территории будет наблюдаться нехватка первоклассников: например, если из 75 вакантных мест (три класса) будет заполнено только 50, то школа сможет принять еще 25 ребят, проживающих в других районах. При этом будут учитываться 25 первых заявлений, написанных в печатном виде или поданных на портале госуслуг в электронном варианте, начиная с нуля часов 1 апреля объясняет Марина Юрьевна.
© Валерия Лошкарева, TagilCity.ru