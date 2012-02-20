Стало известно, какие школы Нижнего Тагила пользуются большей популярностью

При этом, несмотря на нововведение, многие родители хотят, чтобы их ребята поступили не в ту школу, к которой относится их дом. В некоторые школы хотят попасть гораздо больше первоклассников, чем учебное заведение может принять. К этой категории относятся лицеи и гимназии Нижнего Тагила, а также школы со специализированным уклоном. Также, как отмечает главный специалист по защите прав детей на образование Марина Тармасинова, популярны также школы с определенной репутацией, поддерживающие славные традиции. Это школа № 32, 5, 75/42, 61, 91, 9, 44, 64 и некоторые другие.