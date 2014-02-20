В Нижнем Тагиле наградили победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников

В школьном этапе участвовали 53 343 тагильских школьника, из них более 10 000 учащихся продемонстрировали свои знания в олимпиадах по нескольким предметам. Для участия в муниципальном этапе члены жюри определили 988 призовых работ. 336 педагогов подготовили победителей и призёров Олимпиады, из них 178 - двух или более призёров предметных олимпиад.

На региональном этапе Нижний Тагил представляли 107 учащихся 9-11 классов из 19 образовательных учреждений города. Как сообщили нам в управлении образования города, юные тагильчане показали отличные результаты по обществознанию: два победных и четыре призовых места заняли учащиеся из Политехнической гимназии и школы № 81. Успешно, как и в прошлые годы, выступили юные математики: призовые места получили четверо учащихся Политехнической гимназии.

Впервые Нижний Тагил завоевал сразу три призовых места по географии. Призёрами стали учащиеся Лицея, гимназии №18 и школы №75/42. Олимпиада по технологии предполагала не только теоретический и практический тур, но и защиту исследовательского проекта. По итогам 1 место у ученицы Лицея и призовое место у учащейся школы №30. Кроме того, школьники Нижнего Тагила имеют призовые места по немецкому языку, биологии, истории, ОБЖ, праву, экологии, французскому языку. Это учащиеся из школ № 32, 5, гимназии №18, Политехнической гимназии.

В общем итоге на региональном этапе Всероссийской олимпиады Нижний Тагил имеет 23 призовых места и в рейтинге городов Свердловской области занимает традиционное второе место после Екатеринбурга.