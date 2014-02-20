В Нижнем Тагиле впервые пройдут соревнования по Pole Dance: стриптиз или спорт? (ВИДЕО)

Так или иначе, но сегодня в Нижнем Тагиле уже есть несколько школ, обучающих pole dance, а 28 февраля состоятся первые городские соревнования. И это будут не просто показательные выступления, ведь у девушек появится шанс выйти на новый уровень и представить Нижний Тагил на соревнованиях по УрФО.

И все-таки до сих пор в России pole dance не входит в перечень спортивных дисциплин, в то время как Москва и Петербург делают максимум, чтобы танцы на пилоне стали одним из испытаний на Олимпийских играх. Итак, почему же элемент «волна» свободно допустим в художественной гимнастике, но в pole dance сразу превращается в «непристойность», почему в синхронном плавании «на ура» проходит яркий макияж, а в pole dance считается дурным тоном, почему в спортивной гимнастике девушки выполняют упражнения на брусьях, но стоит перевернуть брус и окрестить его шестом, как со всех сторон слышно: «Стриптиз!».

Считается, что стриптиз – грязь, потому что есть шест. Сейчас четко дифференцировали, что шест – это стриптиз, а пилон – это спорт, хотя сами спортсмены, профессионалы в своей речи спокойно говорят «шест», потому что нет в этом ничего страшного. У многих в физкультурных залах в школе были не только канаты, но и шесты, и одной из дисциплин как раз являлось залезть по шесту наверх. А мешают с грязью… дело в том, что еще есть направление – pole exotic, и до стриптиза здесь буквально шажок, потому что они все делают эротично, со взглядами, со шпагатами, вся разница только в костюмах. Но pole exotic – это не спорт, а танцы на пилоне – это техника, обязательный набор элементов, грамотная постановка рассказывает руководитель школы «Грация» София Карачева.

Обидно, что есть путаница, но в этом, видимо, и вина самих преподавателей, учеников. Дело в том, что в pole dance нет ничего вызывающего – строго регламентированы костюмы, нельзя ни бисер, ни стеклярус, никаких перьев, латекса, кожи, недопустимо, чтобы было видно нижнее белье. Нельзя делать яркий макияж, распускать волосы, даже музыка к выступлению не должна содержать слов – только мелодия говорит организатор соревнований Ирина Сорочкина, хореограф студии «Бурлеск», член жюри.

Сейчас идет повсеместная популяризация акробатики на пилоне, даже с привлечением федеральных каналов. Так, есть шоу «Минута славы», и там главный приз взяла 11-летняя девочка Оля Трифонова из Санкт-Петербурга, которая показала настоящее шоу на двух пилонах. Для многих тагильчанок Оля стала эталоном, а посмотрев видео ее выступления, вы и сами сможете решить, есть здесь намек на стриптиз, или же участница демонстрирует невероятную пластику, силу, выносливость и умение держать баланс.

В Нижнем Тагиле девушки также будут показывать элементы на двух пилонах. За выход на УрФО будут сражаться участницы категории «Профи», а у любителей просто будет шанс попробовать себя на сцене. Тем не менее, они должны будут выполнить набор обязательных элементов, а судить девушек приедут гости из Екатеринбурга, представители школы pole dance «Нашествие». В числе жюри, как рассказали организаторы, будет Екатерина Лапинская, именно она отвечает за развитие pole dance в УрФО. Добавим, уже определились финалистки из Тюмени, а также соревнования пройдут в Челябинске, Магнитогорске, Перми и, конечно, Екатеринбурге. Лучшие спортсменки округа встретятся уже в апреле.

Кстати, одна из тагильских участниц Даша очень хотела бы показать себя уже вне города:

На самом деле стремлюсь к достойным выступлениям на соревнованиях, хочу выйти на новый уровень, чтобы не только по городу показывать достижения, но и дальше выезжать, на область, на профи. Мне очень нравятся трюки на силу, они зрелищные, потому что зачастую непонятно, как человек держится – нет зацепов, а ты под потолком.

И, казалось бы, все хорошо, все молодцы, но можете ли вы назвать хоть одного человека из вашего окружения, кто занимается акробатикой/танцами на шесте? При условии, что в городе есть несколько школ, скорее всего, вы просто не в курсе такого увлечения приятелей. Дело в том, что люди стесняются говорить об этом.

Особенно молодая группа 12-14 лет. Я была очень удивлена, но им реально говорят: «Да вас продадут, да вы куда ходите, да это стриптиз», и есть две девочки, которые до сих скрывают от друзей. Очень многие не рассказывают папам, папы у нас пока не готовы. И все потому, что до сих пор мешанина в понятиях делится Соня Карачева.

Стоит добавить, «не готовы» пока не только папы, но в целом старшее поколение. Вот реальная тагильская история: когда создавалась одна из школ, организаторы пришли в Центр занятости населения, чтобы получить материальную поддержку. Несмотря на обилие физкультурных и фитнес-понятий, члены комиссии, осознав, что речь идет про шест, не поверили в такую профилактику здорового образа жизни и в деньгах отказали.

А у тагильчан есть реальная возможность самим сделать вывод, что такое pole dance – стриптиз или спорт. 28 февраля всех ждут на соревнования, подробности можно узнать на странице встречи ВКонтакте, а также в Афише ниже.