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В Нижнем Тагиле впервые пройдут соревнования по Pole Dance: стриптиз или спорт? (ВИДЕО)
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В Нижнем Тагиле впервые пройдут соревнования по Pole Dance: стриптиз или спорт? (ВИДЕО)

20 февраля 2014, 16:05Общество
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