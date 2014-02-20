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В Тагиле сняли эпизод фильма про Росселя: в кадре советник управляющего директора ЕВРАЗ НТМК (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Тагиле сняли эпизод фильма про Росселя: в кадре советник управляющего директора ЕВРАЗ НТМК (ФОТО)

20 февраля 2014, 12:40Общество
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