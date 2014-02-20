В Тагиле сняли эпизод фильма про Росселя: в кадре советник управляющего директора ЕВРАЗ НТМК (ФОТО)

Фильм снимается по заказу и при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Лента посвящена жизненному пути, истории становления и профессиональной биографии Эдуарда Эргартовича.

Съемки фильма проходят в Нижнем Новгороде, Москве, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле. На ЕВРАЗ НТМК съемочная группа побывала на коксохимическом производстве, где журналисты запечатлели производство кокса на коксовых батареях №№ 9 и 10, которые строились под руководством Эдуарда Росселя. Посетили цех прокатки широкополочных балок, который вводился в эксплуатацию при его непосредственном участии.

Также их интересовал конвертерный цех, где Россель участвовал в запуске в эксплуатацию важных агрегатов, а последний раз был здесь в октябре 2013 года, когда поздравлял сталеваров с 50-летним юбилеем и с 50-летием выпуска первой конвертерной стали в стране.

Эдуарда Эргартовича я знаю с 1962 года, - рассказал в интервью журналистам Михаил Иосипович Аршанский, - Мы познакомились, когда он только пришел на НТМК на практику. Я уважаю его как профессионала- строителя, грамотного управленца и надежного товарища. Он принципиальный и требовательный на работе при решении важных задач и душа компании в неформальной обстановке – на рыбалке, охоте. Россель знаток природы, знаток истории Урала. Он истинный патриот своего края.

Фото пресс-центра ЕВРАЗ НТМК