4 тагильских подростка пытались уехать на сцепке поезда в Алапаевск

В Линейный отдел МВД Нижнего Тагила поступило сообщение о том, что электропоезд «Нижний Тагил – Алапаевск» совершил вынужденную остановку. Причиной стали действия группы подростков, которые после отправления запрыгнули на сцепку последнего вагона и пытались там удержаться.

Поезд проехал несколько десятков метров, после чего машинист заметил мальчиков и остановился. Нарушители тут же спрыгнули со сцепки и скрылись. В транспортной полиции опросили свидетелей, которые рассказали о 4-х мальчиках, запрыгнувших на сцепку поезда. Еще трое, по словам очевидцев, стояли неподалеку.

Личности всех нарушителей удалось установить: ими оказались учащиеся нескольких тагилстроевских школ 12-13 лет. Родители 4-х зацеперов привлечены к административной ответственности, с остальными проведена профилактическая беседа, пишет «Тагильский Рабочий».