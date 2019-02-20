Путин предложил увеличить в РФ пособие на детей-инвалидов до 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин предложил увеличить с 1 июля 2019 года ежемесячное пособие для родителей детей-инвалидов до 10 тысяч рублей. На сегодняшний день в России такое пособие составляет 5500 рублей для законных родителей и опекунов и 1200 для иных лиц, ухаживающих за ребенком.

Это, конечно, очень хорошо, если поднимут пособие. У детей-инвалидов очень много нужд, да и их родителям, некоторым из которых приходится сидеть дома и ухаживать за ребенком, материальная помощь не помешает. Возможно такое повышение пособия поможет расширить возможности детей с ОВЗ,рассказала редакции TagilCity.ru Оксана Дудникова, руководитель НОО детей-инвалидов «Доброе сердце».