Певец Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»
Сегодня, 18:03ОбществоФото: Всероссийская политическая партия "Партия Роста"
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Певец Сергей Шнуров стал членом «Партии роста». Ранее лидер политического движения Борис Титов вручил певцу партийный билет, пишет РИА «Новости».
Также Шнуров выдвинут делегатом от отделения Санкт-Петербурга на съезд, который состоится 21 марта. Кандидатуру певца предложила лидер парламентской фракции партии Оксана Дмитриева.
Глава партии Титов намерен принять участие в 2021 году в парламентских выборах и добиться создания своей фракции в Госдуме.
Шнуров, в свою очередь, не исключает, что примет участие в выборах в Государственную думу в следующем году.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей