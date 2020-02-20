Певец Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»

Также Шнуров выдвинут делегатом от отделения Санкт-Петербурга на съезд, который состоится 21 марта. Кандидатуру певца предложила лидер парламентской фракции партии Оксана Дмитриева.

Глава партии Титов намерен принять участие в 2021 году в парламентских выборах и добиться создания своей фракции в Госдуме.