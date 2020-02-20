Тагильский бизнесмен не смог оспорить компенсацию за смертельное ДТП с лесовозом
Сегодня, 17:09ОбществоФото: СУ СКР по Свердловской области
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Свердловский областной суд оставил без изменений решение районного суда Нижнего Тагила о выплате компенсации в размере 4,5 млн рублей предпринимателем, чей лесовоз стал участником ДТП, где погибла семья из Алапаевска, пишет Е1.
Сюжеты: Нижний Тагил
Тагильский бизнесмен подал апелляцию с просьбой отменить решение Дзержинского районного суда о компенсации морального труда единственной выжившей в автокатастрофе женщине. Однако облсуд это апелляционное прошение не удовлетворил.
Напомним, смертельное ДТП произошло в начале января 2019 года. Водитель лесовоза, двигаясь по трассе Николо-Павловское — Алапаевск допустил занос прицепа. Он вылетел на «встречку» и врезался в автомобиль ВАЗ-2112. В аварии погибли водитель, двое его 6-месячных ребенка и мать. Выжила лишь супруга погибшего.
В конце 2019 года водитель лесовоза был осужден, он получил пять лет колонии-поселения. Кроме того, выжившая женщина подала иск к владельцу лесовоза, требуя выплатить 4,5 млн рублей за моральный вред.
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