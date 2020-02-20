Тагильский бизнесмен не смог оспорить компенсацию за смертельное ДТП с лесовозом

Тагильский бизнесмен подал апелляцию с просьбой отменить решение Дзержинского районного суда о компенсации морального труда единственной выжившей в автокатастрофе женщине. Однако облсуд это апелляционное прошение не удовлетворил.

Напомним, смертельное ДТП произошло в начале января 2019 года. Водитель лесовоза, двигаясь по трассе Николо-Павловское — Алапаевск допустил занос прицепа. Он вылетел на «встречку» и врезался в автомобиль ВАЗ-2112. В аварии погибли водитель, двое его 6-месячных ребенка и мать. Выжила лишь супруга погибшего.