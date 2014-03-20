Российская гоночная серия RRC сменила название

Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Мотора».

Российская автомобильная федерация (РАФ) подписала трехлетний контракт с новым промоутером серии – компанией SMP Racing. Во вновь созданную РСКГ войдут прежде существовавшие кузовные классы RRC «Туринг», «Туринг-Лайт», «Супер-продакшн» и «Национальный», в которых определят обладателя Кубка страны. На отдельных гонках сезона-2014 к РСКГ присоединятся болиды серий Формула-Россия, MitJet и Legends.

Второй этап РСКГ на автодроме Moscow Raceway пройдет совместно с чемпионатом мира по кузовным гонкам (WTCC), где представлена российская команда Lada Sport. Последний этап запланирован на автодроме в Сочи в последние выходные сентября – за несколько недель до проведения Гран-при России Формулы-1.

Cерия RRC была создана в 2012 году. Ей предшествовал основанный в 2004 году чемпионат Russian Touring Car (RTCC).