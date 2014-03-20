Российская гоночная серия RRC сменила название
Чемпионат России по кольцевым гонкам (RRC) с сезона 2014 года получит название Российская серия кольцевых гонок (РСКГ). Руководителем соревнований назначен мастер спорта директор автодрома Смоленское кольцо Олег Петриков. При этом вход на гонки РСКГ будет бесплатным.
Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Мотора».
Российская автомобильная федерация (РАФ) подписала трехлетний контракт с новым промоутером серии – компанией SMP Racing. Во вновь созданную РСКГ войдут прежде существовавшие кузовные классы RRC «Туринг», «Туринг-Лайт», «Супер-продакшн» и «Национальный», в которых определят обладателя Кубка страны. На отдельных гонках сезона-2014 к РСКГ присоединятся болиды серий Формула-Россия, MitJet и Legends.
Второй этап РСКГ на автодроме Moscow Raceway пройдет совместно с чемпионатом мира по кузовным гонкам (WTCC), где представлена российская команда Lada Sport. Последний этап запланирован на автодроме в Сочи в последние выходные сентября – за несколько недель до проведения Гран-при России Формулы-1.
Cерия RRC была создана в 2012 году. Ей предшествовал основанный в 2004 году чемпионат Russian Touring Car (RTCC).
14 марта «Мотор» совместно с «Академией Ралли» запустил проект «Народный пилот». Первый этап конкурса стартует 24 марта. По результатам трех этапов будет определен победитель, который получит право выступить в РСКГ в классе «Национальный» на автомобиле Volkswagen Polo Sedan. Следить за обновлениями можно на специальной странице.