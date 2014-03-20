Свердловские абоненты «МегаФона» стали звонить за счет друга в 2 раза чаще

Услуга «Звонок за счет друга» позволяет позвонить друзьям и знакомым даже при нулевом или отрицательном балансе – разговор будет оплачиваться собеседником после его согласия принять вызов. Сервис «Звонок за счет друга» запущен на Урале в 2012 году, за это время уральские абоненты «МегаФона» воспользовались возможностью позвонить за счет собеседника более 11 миллионов раз (по Свердловской области – этот показатель составляет примерно 2 миллиона). Данная услуга продолжает набирать все большую популярность среди уральских абонентов. Например, только за январь-февраль текущего года число всех вызовов, совершенных с помощью этого сервиса на Урале уже превысило 1,7 млн. звонков.

Бывают ситуации, когда люди забывают пополнить баланс, и деньги на счете мобильного телефона неожиданно заканчиваются. Для того чтобы наши клиенты всегда оставались на связи, мы предлагаем воспользоваться услугой «Звонок за счет друга». Сегодня мы видим, что наши абоненты в Свердловской области по достоинству оценили преимущества данного сервиса, и как показывает опыт, стали чаще пользоваться им.Так, общее количество наших клиентов на Среднем Урале, которые «позвонили за счет друга» с начала 2014 года увеличилось на 140% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рассказал управляющий менеджер Уральского филиала «МегаЛабс» Антон Ведерников.

Для звонка за счет друга достаточно набрать комбинацию «000» перед номером абонента «МегаФона». Вызываемый абонент услышит приглашение принять звонок, который будет оплачиваться за его счет. Услуга предоставляется без абонентской платы на всех тарифных планах, и не требует дополнительного подключения.