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Свердловские абоненты «МегаФона» стали звонить за счет друга в 2 раза чаще
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловские абоненты «МегаФона» стали звонить за счет друга в 2 раза чаще

20 марта 2014, 11:05Обществоpract@tagilcity.ru
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