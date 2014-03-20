Volvo и Geely заменят хэтчбек V40 семейством моделей

Об этом изданию Autocar сообщил глава совместного предприятия Матс Фагерхаг.

Для будущего семейства планируется разработать модульную платформу CMA (C-segment Modular Architecture). Объединить усилия в ее создании Volvo и Geely решили после того, как шведы не смогли найти коммерческого партнера для этого проекта. Обе компании намерены использовать ее при создании автомобилей сегмента «С».

Volvo оставит за собой право использовать технологии Geely, и наоборот. Китайская марка при этом за счет применения более простых и дешевых материалов намерена снизить рыночную стоимость созданных совместно со шведами моделей. Так, например, китайцы сделают ставку на менее продвинутые, чем у Volvo, двигатели и шасси.

Ожидается, что первые модели на шасси MCA появятся в 2017 году. Ранее сообщалось, что шведская и китайская марки выпустят первую совместную модель в 2015 году. Тогда исполнительный директор Geely Гуй Шенг Ю подчеркнул, что обе компании занимаются совместными исследованиями и разработками, но при этом он отказался раскрыть какие-либо подробности о предстоящей новинке.