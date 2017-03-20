Снятый екатеринбуржцем ролик о глухой велосипедистке стал лучшим в России (ВИДЕО)

Я не слышу шума колес и звука переключения передач, но чувствую каждую кочку и ловлю момент входа в поворот каждой клеткой своего тела. Для меня важно двигаться вперед, защищать честь своего города, страны гласят слова на видео.

По сценарию эти слова – обращение глухой велосипедистки Марины Исламовой к своей дочери, которая является надеждой и опорой для спортсменки.

Марина входит в состав сборной России и на ее счету уже немало наград.

Как сообщает портал Ура.ру, главный посыл видео – привлечь внимание общества к паралимпийскому спорту и подарить людям с ограниченными возможностями веру в свои силы.

Видео: CraftSportswearRussia / YouTube