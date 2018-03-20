26 поправок после публичных слушаний будут внесены в Устав Нижнего Тагила

Изменения в основном касаются закона о самоуправлении и связаны с внесением изменений в федеральное законодательство.

Отдельно стоит отметить введение нового критерия муниципального контроля за деятельностью строительных организаций, управлением едиными теплоснабжающими предприятиями и модернизацией теплоснабжающих объектов.

Также по внесенным поправкам гордуме от администрации Нижнего Тагила будут делегированы полномочия по утверждению правил благоустройства, a содействие развитию спорта для лиц с ограниченными возможностями отнесено к вопросам местного значения.

Одним из важных изменений стал законодательно установленный новый вид взаимодействия городской власти и жителей по вопросу градостроительной деятельности. Все планы по застройке города и его благоустройству будут участвовать в общественных обсуждениях в сети интернет, пишет «Тагильский рабочий».