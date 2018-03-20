Тагильчане выбрали парк «Народный» в голосовании за благоустройство Нижнего Тагила

За три городских объекта, вошедших в тройку лидеров на реконструкцию первой очереди, смогли проголосовать тагильчане старше 14 лет. Для этого 18 марта были предусмотрены 96 помещений. Всего в опросе приняли участие 136 754 человека.

За парк «Народный» проголосовали 76 781 человек. Второе место занял сквер «Пионерский», набрав 52 994 голоса, a на третьем месте оказался центр отдыха в ТОС «Пограничный», у него 20 078 голосов.

Весной 2018 года с привлечением бюджетов федерального, областного и муниципального уровней начнется обустройство парка «Народного» — будут установлены детские аттракционы и спортивные тренажеры.

Программа благоустройства парков и скверов города будет утверждена на ближайшие пять лет отметил Сергей Носов.

Также в конце недели подведут итоги по обустройству дворов и кварталов на основании собранных мнений тагильчан, сообщает Администрация города Нижний Тагил.