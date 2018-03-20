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Тагильчане выбрали парк «Народный» в голосовании за благоустройство Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчане выбрали парк «Народный» в голосовании за благоустройство Нижнего Тагила

20 марта, 18:45Общество
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