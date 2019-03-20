Больше тысячи жителей Нижнего Тагила страдают наркологической патологией

Медик отметил, что за 2018 год выросло число женщин, употребляющих наркотики. Также наблюдается рост на 9% по сравнению с 2017 годом среди тех, кто впервые попал в поле зрения врачей, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. По словам начальника управления образования города Татьяны Удинцевой, тагильских школьников, употребляющих наркотические и психотропные вещества, стало в 2018 году меньше на 26,9% по сравнению с предыдущим периодом.

По информации МУ МВД «Нижнетагильское» за 2018 год правоохранители зафиксировали 850 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. За предыдущий год поймали 57 закладчиков, что на 23% больше по сравнению с 2017 годом (46 закладчиков). Также в 2018 году закрыли два интернет-магазина, сбывавших наркотики на территории Нижнего Тагила. В общей сложности в прошлом году были изъяты 12,5 килограммов наркотических и психотропных веществ, заявил на совещании в мэрии врио начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Нижнетагильское» Максим Кулишов.