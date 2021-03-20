Макаров: покупка ФНБ акций Сбера – самое успешное размещение денег фонда

Глава комитета Государственной думы по бюджету и налогам Андрей Макаров уверен, что приобретение в 2020 году правительством России акций Сбербанка явилось самым эффективным и удачным размещением средств Фонда национального благосостояния.

"Хорошо запомнились обсуждения в Госдуме и спекуляции отдельных фракций по вопросам приобретения акций Сбербанка за счет средств Фонда национального благосостояния. Как показывает практика, это решение было грамотным", — заявил он. Кроме всего, Макаров напомнил, что вырученные в результате сделки средства стали значительным вкладом в решение глобальных задач во время пандемии COVID-19, сообщает 1prime.ru. При этом дивиденды, которые финансовой организацией планировались к выплатам по итогам прошедшего года, будут содействовать социально-экономическому развитию страны, не сомневается депутат. Как ранее, в пятницу, сообщил глава Сбербанка России Герман Греф, наблюдательным советом рекомендовано направить на выплаты дивидендов за минувший год 422,4 миллиарда рублей, или рекордные 56% от всей чистой прибыли по МСФО. В случае одобрения акционерами выплаты бюджет получит 211,2 миллиарда рублей. Еще в 2019 году правительство приступило к обсуждению с ЦБ РФ возможности реализации контрольного пакета акций Сбербанка. Как считают власти, у Центробанка присутствовал конфликт интересов, так как организация была одновременно и основным акционером самого крупного госбанка, и регулятором рынка. Весной прошлого года акции Сбербанка приобрело Министерство финансов России – ведомство отдало за них 2,14 триллиона рублей из средств ФНБ. Эти деньги хранились на счетах Центробанка в валюте. Больший процент вырученных денег Центробанк в рублевом эквиваленте перечислил в бюджет.

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