РЭО: В 2021 году доля осведомленных о работе регоператоров россиян доросла до 73%

Осведомленность населения России о появлении института региональных операторов в течение двух лет выросла с 19 до 73%. Результаты опроса, организованного в конце прошлого года, прокомментировал генеральный директор ППК “Российский экологический оператор” (РЭО) Денис Буцаев.

По словам Буцаева, из общего количества опрошенных граждан 73%, которые пользуются коммунальной услугой по вывозу мусора, осведомлены о том, что за ее организацию отвечает специализированный региональный оператор. Итоги опроса показывают, что количество россиян, которые осведомлены о работе регоператоров, выросло почти в четыре раза с 2019 года, когда в стране появился институт региональных операторов совместно с запуском реформы по обращению с ТКО. Буцаев отмечает, что в настоящий момент территория РФ поделена на 287 зон деятельности региональных операторов, в пределах которых работают 183 регоператора. Глава РЭО считает, что такая статистика опроса показывает положительные изменения, которые касаются осведомленности населения о действии мусорной реформы и работе регоператоров. Примечательно, что ранее, в 2019 году, большая часть опрошенных никогда не слышали и не знали про работу региональных операторов. Согласно итогам опроса двухгодичной давности, 57% жителей России не были в курсе, кто такие регоператоры, а 22,6% никогда не слышали о них, пишет ТАСС. Заместитель гендиректора по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов уточняет, что к наиболее осведомленным регионам России можно отнести Калининградскую, Смоленскую области, Ненецкий автономный округ с результатами опроса 86%, а также Республику Бурятию, Магаданскую, Омскую, Оренбургскую области и Забайкалье с 84% соответственно. Карелов подчеркивает, что в этих субъектах большая часть населения информирована о работе регоператоров хорошо, но наибольшая осведомленность наблюдается в той местности, где существуют проблемы в работе самого оператора. Опыт показывает, что в регионах, где региональные операторы работают бесперебойно, население не стремится узнать подробности, как устроена деятельность таких организаций. В ходе опроса также стало ясно, что 74% информированных о реформе по обращению с отходами россиян воспринимают ее в положительном ключе. Всего о реализации реформы осведомлены 68% опрошенных граждан. 48% респондентов, попавших в соответствующую подгруппу, одобряют проведение такой реформы, 26% относятся к ней скорее положительно. Негативно настроены против данной инициативы 20% участников опроса, которые знают о ее реализации, а 6% не смогли ответить, какой позиции они придерживаются по такому вопросу. 68% граждан выразили мнение, что никаких серьезных проблем с вывозом мусора или обновлением автопарка мусоровозов в месте, где они проживают, не наблюдается. О полном отсутствии проблем с вывозом отходов сообщил 41% опрошенных, а о незначительных трудностях в данной сфере говорят 27% граждан. На серьезные перебои с вывозом мусора пожаловались 17% лиц, прошедших опрос, а 15% не смогли обозначить свою позицию по данной теме. В телефонном опросе приняли участие совершеннолетние жители 85 российских регионов.

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