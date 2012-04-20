Подрядчик по дорожным работам на Вагонке исправно проводит уборку (ФОТО)

Среди них были нехватка материалов вследствие возможного увеличения масштаба дорожных работ и большой объем работы по очистке улиц и придорожных территорий от грязи и мусора.

Директор строительной компании «Магистраль-НТ» Роберт Авоян, являющейся городским подрядчиком по Дзержинскому району, не высказал особых опасений, уточнив только, что грязи на улицах очень много. Между тем он добавил, что производсвенные ресурсы на предприятии есть, и он готов проводить работы в должном объеме. Так, на момент совещания «Магистраль-НТ» вывезла 200 тонн мусора и грязи с улиц города.

Как рассказывают очевидцы субботников на Вагонке, мусор и грязь действительно собирается и вывозится, причем очень исправно. Роберт Цолакович сам был замечен на объектах работ и даже попал в объективы фотокамер пользователей портала Tagilcity.ru.

Прежде чем купить что-то новое, нужно сначала избавиться от старого. Выкидывая старую мебель, недостаточно просто выставить ее к подъезду дома. Утилизация мебели - это лучший и самый экологичный способ. Мебель не превращается в груды хлама на свалке, а идет в дальнейшее производство или просто безопасно сжигается.