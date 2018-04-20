«Байкал Сервис» внедряет штрихкодирование документов на груз
Транспортная компания совершенствует процесс документооборота между филиалами. Как комментируют в компании, это стало логичным шагом после внедрения QR-кодирования грузов во всей региональной сети...
Транспортная компания совершенствует процесс документооборота между филиалами.
Как комментируют в компании, это стало логичным шагом после внедрения QR-кодирования грузов во всей региональной сети компании. В настоящий момент на бизнес-карте ТК «Байкал Сервис» более 200 городов доставки. Обширная география маршрутов позволяет быть в числе лидеров по скорости перевозок, но при этом требует дополнительной точности и контроля на всех логистических этапах, в частности — при перемещении сопроводительных и возвратных документов на отправки.
«Новый сервис с использованием системы штрихкодирования сводит к минимуму количество ошибок, делает процесс документооборота прозрачным и простым, — отмечает руководитель отдела аналитики департамента информационных технологий ТК «Байкал Сервис» Роман Юскаев. — Для нас важно предложить нашим клиентам не только высокое качество главной услуги — сборных грузоперевозок, но сделать весь сервис на разных этапах максимально удобным».