«Байкал Сервис» внедряет штрихкодирование документов на груз

Как комментируют в компании, это стало логичным шагом после внедрения QR-кодирования грузов во всей региональной сети компании. В настоящий момент на бизнес-карте ТК «Байкал Сервис» более 200 городов доставки. Обширная география маршрутов позволяет быть в числе лидеров по скорости перевозок, но при этом требует дополнительной точности и контроля на всех логистических этапах, в частности — при перемещении сопроводительных и возвратных документов на отправки.