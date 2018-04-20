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Несколько ТЦ в Екатеринбурге могут быть закрыты из-за нарушений пожарной безопасности
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Несколько ТЦ в Екатеринбурге могут быть закрыты из-за нарушений пожарной безопасности

20 апреля, 11:35Общество
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