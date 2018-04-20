Несколько ТЦ в Екатеринбурге могут быть закрыты из-за нарушений пожарной безопасности

После проверки торговых центров прокуратура обратилась в суд с требованием закрыть ТЦ «Пассаж», поскольку стены в ТЦ выполнены из горючих материалов, заблокированы запасные выходы и у некоторых магазинов не заключены договоры на обслуживание систем оповещения. До устранения нарушений торговый центр требуют закрыть.

Какие претензии у сотрудников ведомства возникли к «Гринвичу» пока неизвестно.

Представитель руководства торговых центров Илья Клюжин сообщил, что иска в отношении «Гринвича» у прокуратуры нет, а также опроверг информацию о закрытии «Пассажа».

Ранее прокуратура заявляла о 3 ТЦ, которые будут закрыты в Екатеринбурге, однако конкретно какие не сообщалось. Также сегодня стало известно, что суд закрыл досуговый центр Guru. Всего около 1800 нарушений пожарной безопасности выявлено в торговых центрах Екатеринбурга.

Проверки российских торговых центров начались после пожара в Кемерово, пишет Е.1.