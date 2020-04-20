Медики России получили в помощь от волонтерских центров автомобили

На новом транспорте, помеченном хештегом #Спасибоврачам, врачей развозят после сложных дежурств по домам или на вызовы к пациентам, пишет kursdela.biz.

Наибольшее число автомобилей получили медицинские учреждения российской столицы и Подмосковья. Здесь эпидемситуация является наиболее сложной по РФ.

«Терпимость сотрудников персонала больниц и поликлиник, понимание пациентов — наши врачи делают все возможное, поверьте. Поддержка от властей — огромное спасибо за быстрые меры. Помощь предпринимателей — бизнесу сейчас тоже непросто, но они тоже поддерживают, и этому нет цены. Партия „Единая Россия“ пожертвовала автомобили. Любая помощь в настоящее время — по цене жизни. Сегодня мы все объединились для борьбы с эпидемией. Только так, сообща, нам удастся преодолеть все сложности», — сказал главврач Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве Валерий Вечорко.

Как передает сайт партии «Единая Россия», дополнительные транспортные средства уже переданы медикам, автомобили работают на территории Чувашии, Краснодарского, Алтайского краев, Ханты-Мансийского автономного округа, Мурманской области и в других регионах.

«Недостаток машин отмечается не только в столице, но и почти в каждой области страны. Вследствие этого мы решили направить часть средств на приобретение автомобилей для того, чтобы разгрузить транспортные хозяйства местных министерств здравоохранения», — рассказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.