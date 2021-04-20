ФАС предлагает открыть для туристов из России страны с низким уровнем заболеваемости

ФАС предлагает разрешить туристам из России посещать страны, где отмечен низкий уровень заболеваемости. К такой идее в антимонопольном ведомстве пришли, учитывая растущие цены на отдых на российском юге.

Как сообщает Мейстер, в ФАС осознают, что заходят не совсем на «свою территорию». И предложение антимонопольщиков сформулировано крайне осторожно. Так, в ведомстве не стали озвучивать список стран, где могут безопасно отдыхать туристы, поскольку данным вопросом занимается Роспотребнадзор и другие профильные структуры. В ФАС только фиксируют такой факт, что лишь в условиях жесткой конкуренции некоторые отечественные отельеры будут держать себя в руках, не взвинчивая цены до небес. Логика в инициативе антимонопольщиков есть. Например, в Черногории уровень заболеваемости хотя и выше, чем в РФ, но в два раза ниже, чем в Турции. Причем, они приобрели «Спутник» и активно вакцинируют население.

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