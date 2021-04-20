Пропавший сутки назад 10-летний мальчик нашелся в Екатеринбурге

Пропавший сутки назад 10-летний мальчик нашелся в Екатеринбурге
Сегодня, 09:11ОбществоФото: pixabay.com
Пропавший сутки назад 10-летний мальчик нашелся в Екатеринбурге живым и здоровым.

Четвероклассник Максим Скок, который пропал в минувшие выходные, нашелся в одном из подъездов многоквартирного дома на улице Циолковского в Екатеринбурге, недалеко от своей школы, сообщает Е1, ссылаясь на жителей района и маму ребенка.

Информацию о благополучном завершении поисков Максима подтвердили в поисковом отряде «Прорыв».

О причинах ухода из дома несовершеннолетнего, который, по словам родителей, раньше никогда не убегал, пока не сообщается.

Напомним, 10-летний Максим Скок пропал в Екатеринбурге 18 апреля. Ребенок является четвероклассником школы № 18 и живет в благополучной семье.

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