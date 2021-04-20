Пропавший сутки назад 10-летний мальчик нашелся в Екатеринбурге

Четвероклассник Максим Скок, который пропал в минувшие выходные, нашелся в одном из подъездов многоквартирного дома на улице Циолковского в Екатеринбурге, недалеко от своей школы, сообщает Е1, ссылаясь на жителей района и маму ребенка.