Пропавший сутки назад 10-летний мальчик нашелся в Екатеринбурге

Четвероклассник Максим Скок, который пропал в минувшие выходные, нашелся в одном из подъездов многоквартирного дома на улице Циолковского в Екатеринбурге, недалеко от своей школы, сообщает Е1, ссылаясь на жителей района и маму ребенка.
Информацию о благополучном завершении поисков Максима подтвердили в поисковом отряде «Прорыв».
О причинах ухода из дома несовершеннолетнего, который, по словам родителей, раньше никогда не убегал, пока не сообщается.
Напомним, 10-летний Максим Скок пропал в Екатеринбурге 18 апреля. Ребенок является четвероклассником школы № 18 и живет в благополучной семье.