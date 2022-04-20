В Госдуме предложили расширить условия предоставления кредитных каникул

Как сообщает телеканал «360», россияне пожаловались, что не могут воспользоваться отсрочкой по кредиту из-за установленных лимитов по займам. Чаще всего проблемы возникали по ипотеке и автокредитованию.
Депутат предложила увеличить максимальные лимиты по кредитам, чтобы большее число заемщиков могло воспользоваться кредитными каникулами. Также было предложено считать максимальный лимит не по сумме выданного кредита, а по остатку задолженности на момент обращения за отсрочкой, пишет «Парламентская газета».