В Госдуме предложили расширить условия предоставления кредитных каникул

В Госдуме предложили расширить условия предоставления кредитных каникул
В Госдуме предложили расширить условия предоставления кредитных каникул
Сегодня, 15:40ОбществоФото: pixabay.com
Условия предоставления кредитных каникул, действующие на данный момент, необходимо расширить. С таким предложением выступила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Как сообщает телеканал «360», россияне пожаловались, что не могут воспользоваться отсрочкой по кредиту из-за установленных лимитов по займам. Чаще всего проблемы возникали по ипотеке и автокредитованию.

Депутат предложила увеличить максимальные лимиты по кредитам, чтобы большее число заемщиков могло воспользоваться кредитными каникулами. Также было предложено считать максимальный лимит не по сумме выданного кредита, а по остатку задолженности на момент обращения за отсрочкой, пишет «Парламентская газета».

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