Люди, которые горят своим увлечением в прямом и переносном смысле, рассказали о себе и о своих фаер-командах

Tagilcity.ru: Расскажите немного о себе и своей команде.

Юлия: Как таковой команды у нас нет.У нас есть люди, собирающиеся по интересам. Просто, порой очень скучно крутить в одиночку. Да, народ собирается, чтобы посмотреть, но это уже другое… Например, я не могу крутить в команде. Очень быстро надоедают вопросы: «А это как ты делаешь? А это?» В основном, мы выступаем втроём. И никогда не слышим такие вопросы друг от друга. Поэтому,вы нас до сих пор и видите вместе. И поэтому создаётся впечатление, что мы команда. Просто сошлись три одиночества: Юля, Антон и Костя. Каждый из нас умеет своё. И мы не переучиваемся друг для друга. Это и помогает нам ставить интересные номера. Костя и Антон работают. Я учусь на взрывотехника. Времени, чтобы встретиться, нам редко хватает. Но по возможности мы не упускаем случая прогуляться вместе, покрутить. Общий интерес сблизил нас. И теперь мы стали друзьями.

Алексей: Наша команда образовалась в начале июля 2011 года. Со школы мыхорошо общались, так получилось, что нашли общие интересы и сталиразвивать это направление.

Вопрос от пользователя Ylyasha: Есть ли желающие вступить к вам в команду?

Юлия: Желающих научиться всегда предостаточно. Но мы не обучаемэтому по двум причинам: не хватает у нас ни терпения, ни времени, чтобыдругих учить. Кроме того, мы недостаточно умеем, чтобы кого-то обучать.

Алексей: Желающие есть, но их немного!

Tagilcity.ru: Принимаете ли вы участие в культурных мероприятиях Нижнего Тагила? Ходите ли вы все вместе в театры, кино, на выставки? Например, в пятницу в Нижнем Тагиле состоялось масштабное событие «Ночь в музее». Как относитесь к нему?

Алексей: В массовых мероприятиях участие принимаем. Да. Очень нравится эта идея.

Юлия: Мы сами себе культурное мероприятие Нижнего Тагила. Надумаем: «О! скоро День города! А давайте покрутим!» – вот тебе и мероприятие замутили. Всей командой мы по магазинам ходим. И на посиделки друг к другу. На гулянки тоже. Насчёт «Ночи в музее» - очень хорошее мероприятие. На мой взгляд, так можно приучить молодёжь к культурным ценностям. Потому что, зная по себе, ребята только к ночивыбираются на улицу.

Вопрос от пользователя Ylyasha: Сколько времени необходимо, чтобы научится такому ремеслу?

Юлия: Понятия не имею. Я видела людей, которые выходили икрутили простой элемент «Колёсико» и считали, что они обучились многому. Сама кручу полтора года и вообще ничего, как мне кажется, не умею. Нетпредела совершенству.

Алексей: В принципе, если человек способный, то можно и за несколько месяцев обучиться, а потом останется только совершенствоваться!

Вопрос от Ирины: Какие меры предосторожности необходимо соблюдать, работая с огнем?

Юлия: Чтобы не погореть – надо крутить, будучи в трезвомсостоянии… Только тогда ты отдаёшь отчёт своим действиям. Ну, и обычныемеры предосторожности: спрятать волосы (шапка, бандана), несинтетическаяодежда. А на руках и так ожоги будут (если уже умеешь исполнятьопределённые элементы).

Юлия: Конечно, оговариваем. У нас есть светодиодные пои, но мы нелюбители такой забавы. Даже в помещении стараемся крутить на огне.Огонь-то уж поинтересней будет. Для этого используется определённоеместо и вещи, чтобы потушить наше оборудование. И, конечно, используемнемного другие пои, которые не замачиваются в керосине! Иначе провоняетвсё и вся!

Tagilcity.ru: Какие свои выступления вы считаете самыми запоминающимися?

Юлия: Наверное, самое запоминающееся – этовыступление 9-ого мая в Ключиках. Запомнилось оно тем, что мы впервыевыступали в новом составе. На помощь к нам пришла моя сестра.

Мы выступали совершенно бесплатно длядетей-инвалидов. Поднимало настроение то, как дети реагировали накрасочное действо! Когда мы ехали обратно домой, то долго обсуждали нашевыступление. Наверно, все члены команды не могли отойти от него.

И мыначали задумываться над тем, чтобы почаще бывать на подобныхмероприятиях. Сентиментальными становимся…Тянет больше на благотворительность, чем на какие-то «показухи» изаработок денег. Денег нам хватает.

Алексей: По мнению команды, самым запоминающимся выступлением было шоу 9-ого мая на площади Танкостроителей.

Tagilcity.ru: Какое выступление было последним и когда случится следующее? Какое самое масштабное шоу Вы планируете в этом году?

Алексей: Про ближайшие выступления ничего точно сказать не можем,но обычно это происходит на каких-то общих праздниках, например, можемвыступить в День защиты детей 1 июня.

Юлия: Последнее выступление было 9-ого мая. А обычный покрутон -12-ого. Мы никогда ничего не планируем… Мы живём для себя. И крутим длясебя. Не отказываемся от благотворительных выступлений. Насчёт различныхмероприятий, за которые мы получаем деньги, – всегда обсуждаем: «А надоли нам это? А есть ли у нас время?» Но благотворительное выступление –даже не обсуждается. Шоу мы никакое не планируем. Как и в том году – этобудут обычные покрутоны на улице.

Вопрос от Ирины: А почему не выступаете в центре города, очень хочется посмотреть!

Алексей: Мы, бывает, и в городе выступаем, только не так часто и обычно на свадьбах, юбилеях и других праздниках.

Юлия: Живём мы все на Вагонке.… Для того, чтобы по-настоящему порадовать зрителя, нужно «крутить» в сумерки. Очень сложно потом уехать на Вагонку. В общем, проблема с транспортом.

Вопрос от анонимного пользователя и, наверное, потенциального заказчика: Какчасто вы «крутите» за деньги? И сколько стоят ваши услуги? Планируетели вы развивать коммерческую деятельность: выступления на концертах,свадьбах, днях рождения и других мероприятиях?

Алексей: За деньги мы крутим только на заказах (в праздники обычнодля себя, как это было 9-го мая). Стоимость выступления одного человека содним предметом инвентаря, например, с поями (шарик на цепи)составляет 600 рублей, если с каким-то другим инвентарём - цена другая.

Инвентаря много: пои, стаф, комета, снейки, скакалка. В данное время мыразвиваем коммерческую деятельность.

Юлия: Я уже не помню, когда мы крутили за деньги. Даже когда крутим на площадях – я категорически запрещаю брать деньги за такой покрутон. Когда мы вновь начали крутить с Костей – мы ругались, потому что он с прошлой командой время от времени брали за это деньги. Теперь он так не делает.Коммерческую деятельность развивать не планируем – нет у нас таких полномочий.Сколько стоят наши услуги? Ноль рублей, ноль копеек. Ну, предложат деньги. Ну, подумаем. И то, как-то времени не хватает, даже за деньги, придумывать выступление. Должна быть какая-то другая цель, более существенная.

Вопрос от анонимного пользователя: Зачем вы занимаетесь файершоу? Какова цель таких выступлений для вашей команды?

Юлия: Файер-шоу мы занимаемся исключительно для себя. Каждый из насначал этим заниматься, не преследуя никакой цели. Только развлечение, неболее того. Из нашей тройки все имеют много интересов… Для насфайер-шоу подобно игре на гитаре – ничего особого. Мы выходим на площадьпокрутить, и нам весело от того, что мы делаем… Смотрят – не смотрятлюди – нам неважно. Главное, что нам нравится!

Алексей: Мы занялись таким нелёгким увлечением потому, что огонь – это, само по себе, зрелище очень красивое. А когда огонь укрощается в руках - во много раз более красочное и впечатляющее. Цель наших выступлений - получить удовольствие от самого процесса.

Вопрос от анонимного пользователя: У этойдевушки есть молодой человек?

Вопрос от анонимного пользователя: Присоединяюсь к вопросу: а у молодого человека слева есть девушка?

Юлия: К счастью, у каждого из нас есть любимый человек.

Фото из архивов Юлии и Алексея.