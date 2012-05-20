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Люди, которые горят своим увлечением в прямом и переносном смысле, рассказали о себе и о своих фаер-командах
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Люди, которые горят своим увлечением в прямом и переносном смысле, рассказали о себе и о своих фаер-командах

20 мая 2012, 20:08ОбществоВалерия Лошкарева
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